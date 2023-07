Consente l accesso dei veicoli all interno di edifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente l accesso dei veicoli all interno di edifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PASSO CARRAIO

Più ampio e costituisce una struttura soprannominata podium, che consente l’accesso alla torre da tre lati differenti e su tre diversi livelli. gli ingressi... Un passo carrabile, a volte chiamato anche passo carraio, secondo il codice della strada italiano, è un accesso ad un'area laterale idonea alla circolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

