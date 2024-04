La Soluzione ♚ Veicoli che si trainano La definizione e la soluzione di 8 lettere: Veicoli che si trainano. CARRETTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Veicoli che si trainano: Veicolare unico e, come tale, non risente delle norme destinate ai mezzi che trainano un rimorchio o un semirimorchio, fatta eccezione la necessità per il... Un carretto o carrello è un veicolo o un dispositivo progettato per il trasporto, che usa due ruote ed è normalmente tirato da uno o due animali da tiro. Un carretto a mano o carrello a mano è trainato o spinto da una o più persone. È diverso dal barroccio e dal carro, che è un veicolo da trasporto pesante con quattro ruote dotato almeno di due cavalli, che a sua volta è diverso dalla carrozza, usata esclusivamente per il trasporto degli umani. ... Altre Definizioni con carretti; veicoli; trainano; Un modesto trasportatore; Sigla di un assicurazione per veicoli; Piccoli veicoli a due ruote per bambini; È percorsa da veicoli a due ruote; Li trainano le trattrici;

CARRETTI

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Veicoli che si trainano' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.