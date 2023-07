È caprina quella di una discussione inutile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È caprina quella di una discussione inutile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LANA

Significato/Curiosita : E caprina quella di una discussione inutile

L'isolamento dell'urss e degli stati suoi alleati. cosa fatta capo ha una cosa ormai realizzata rende inutile ogni ulteriore discussione e dà origine ("capo")... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lana (disambigua). la lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : È caprina quella di una discussione inutile : caprina; quella; discussione; inutile; È caprina in una questione futile; È caprina quella di una questione futile; È caprina nelle questioni futili; È caprina quella d una questione futile; Questione futile, di caprina ; quella alimentare va dalla terra alla tavola; A Parigi c è quella de la Cité; C è quella chetogenica; È vasta quella di Hudson; C è quella tessile; Come una certezza messa in discussione ; Una discussione che viene tirata per le lunghe; Si danno quale argomento di discussione ; Iniziare una discussione ; Uno spazio di discussione Online; inutile privo di efficacia; Completamente inutile ; In maniera del tutto inutile ; Luogo in cui è inutile cercare un ago; inutile vano;

Cerca altre Definizioni