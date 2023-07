Il computer che si mette in valigia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il computer che si mette in valigia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTATILE

Significato/Curiosita : Il computer che si mette in valigia

Trasferito in nigeria, mac mette da parte le sue divergenze con suo padre e torna quando sente che jack è l'obiettivo di un dittatore omicida che si credeva... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. portatile – un tipo di personal computer portatile – un tipo di telefono mobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 luglio 2023

