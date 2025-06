Banditi dalla patria nei cruciverba: la soluzione è Esuli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Banditi dalla patria' è 'Esuli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESULI

Curiosità e Significato di Esuli

Non fermarti alla soluzione! Conosci Esuli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Esuli.

Perché la soluzione è Esuli? Esuli sono persone costrette a lasciare il proprio paese, spesso per motivi politici o di persecuzione. Sono individui che, per sicurezza o libertà, devono allontanarsi dalla patria, vivendo lontano da casa e spesso in condizioni di difficoltà. Questo termine richiama l’idea di chi si trova esiliato, lontano dalle proprie radici, in cerca di salvezza o nuove opportunità.

Come si scrive la soluzione Esuli

Hai trovato la definizione "Banditi dalla patria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

U Udine

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Scopri definizioni su "DUBBI" DUBBI

