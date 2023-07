Si dice si possa essere sordi come tale strumento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice si possa essere sordi come tale strumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMPANA

Significato/Curiosita : Si dice si possa essere sordi come tale strumento

Enorme, gigantesco. essere a casa di dio lo si dice di una località molto lontana. però si dice anche essere a casa del diavolo. essere ai ferri corti litigare... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi campana (disambigua). la campana è una tipologia di strumento musicale, appartenente alla classe... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

