Per suonarla si tira una corda
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per suonarla si tira una corda' è 'Campana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAMPANA
Perché la soluzione è Campana? Una campana è uno strumento che produce un suono forte e caratteristico quando si tira una corda, provocando la vibrazione del suo corpo metallico. Questo oggetto viene spesso utilizzato per segnalare eventi, avvisi o per chiamare l'attenzione in chiese, scuole o chiese. La sua forma e il materiale contribuiscono a creare un suono che si diffonde facilmente nell'ambiente circostante. La campana rappresenta un mezzo efficace di comunicazione acustica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per suonarla si tira una corda". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Per suonarla si tira una corda nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Campana
La soluzione associata alla definizione "Per suonarla si tira una corda" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per suonarla si tira una corda" conferma che la soluzione 'Campana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Campana
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per suonarla si tira una corda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Campana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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