Una vasca della cartiera nei cruciverba: la soluzione è Macero

Home / Soluzioni Cruciverba / Una vasca della cartiera

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una vasca della cartiera' è 'Macero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACERO

Curiosità e Significato di Macero

Hai risolto il cruciverba con Macero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Macero.

Perché la soluzione è Macero? Macero è il termine che indica il processo di riciclo della carta, durante il quale le materie prime vengono immerse in una vasca grande chiamata appunto macero. In questa fase, le fibre di carta vengono sminuzzate e ripulite, pronte per essere trasformate in nuova carta. È un passaggio fondamentale per promuovere la sostenibilità e ridurre gli sprechi nel settore cartario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un enorme vasca della cartieraVasca della cartieraFondo di vascaUna vasca o un lavandinoLa vasca da bagno d una volta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Macero

Hai trovato la definizione "Una vasca della cartiera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P I S L L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PISELLI" PISELLI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.