L antiquata vasca per fare il bagno nei cruciverba: la soluzione è Tinozza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L antiquata vasca per fare il bagno' è 'Tinozza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINOZZA

Curiosità e Significato di Tinozza

Perché la soluzione è Tinozza? La tinozza è un'antica vasca di grandi dimensioni, usata per fare il bagno in modo comodo e rilassante. Tradizionalmente realizzata in legno o metallo, rappresenta un simbolo di benessere domestico. Oggi, il termine richiama un’immagine di comfort e tradizione, richiamando un’epoca in cui il bagno si faceva con cura e semplicità. È un pezzo di storia che invita al relax e alla cura di sé.

Come si scrive la soluzione Tinozza

La definizione "L antiquata vasca per fare il bagno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O I M A L E T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOLEMAICO" TOLEMAICO

