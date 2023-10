Una vasca o un lavandino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vasca o un lavandino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANITARIO

Significato/Curiosita : Una vasca o un lavandino

Si accorge che il lavandino è rotto, si infuria come un pazzo e ci ammazza di botte, e ci separano: io in un bagno, rosaria in un altro. comincia l'inferno... Sanitario – manufatto di arredo delle stanze da bagno

– manufatto di arredo delle stanze da bagno Sanitario – professione attinente la salute Pagine correlate Water closet

Water (disambigua) Si accorge che ilè rotto, si infuria comepazzo e ci ammazza di botte, e ci separano: io inbagno, rosaria inaltro. comincia l'inferno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

