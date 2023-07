Ci sono quelle di serie nei sorteggi sportivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelle di serie nei sorteggi sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TESTE

Significato/Curiosità : Ci sono quelle di serie nei sorteggi sportivi

Nei sorteggi sportivi o in altre situazioni simili, le "teste di serie" sono le squadre o i partecipanti considerati i migliori o i più forti. Questo status privilegiato consente loro di essere piazzati in un gruppo separato o di essere protetti dal sorteggio iniziale, fornendo loro un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le teste di serie vengono selezionate in base a criteri come il ranking, le prestazioni passate o altri fattori determinati dall'organizzatore dell'evento. Questa pratica è comune in vari sport, come calcio, tennis e pallacanestro, e mira a garantire partite di alta qualità e ad aumentare l'equilibrio competitivo.

Altre risposte alla domanda : Ci sono quelle di serie nei sorteggi sportivi : sono; quelle; serie; sorteggi; sportivi; Lo sono le piante a larga chioma; Lo sono il carnaroli e il vialone; sono separate da un setto; In mano sono pari; sono gialli per la bile; Machiavelli scrisse quelle fiorentine; Ci sono quelle sopracciliari; quelle miliari sono anche figurate; Mark Twain scrisse quelle di Tom Sawyer; quelle delle autovetture nuove sono tutte catalitiche; Una serie di formalità; Vi è ambientata una serie del telefilm CSI; Una serie di spettacoli; Quelli della cripta erano una serie TV horror; Il Brendan attore della serie di film La mummia; sorteggi ati; sorteggi o come quello dei numeri del lotto; Se lo sorteggi ano due capitani; Nei sorteggi sportivi: __ di serie; Riffa, sorteggi o; Accesi sportivi ; Un tipo di turismo dedicato agli sportivi ; Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe; Gli anziani fra gli sportivi ; Confronti di sportivi ;

Cerca altre Definizioni