La Soluzione ♚ Le fanno gli scontenti La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le fanno gli scontenti. PROTESTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le fanno gli scontenti: La protesta di piazza Tienanmen (in cinese: - Tiananmén shìjiànP) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminato nel cosiddetto massacro di piazza Tienanmen (in cinese: - Tian'anmén dà túshaP), quando l'esercito cinese aprì il fuoco contro i dimostranti con fucili d'assalto e carri armati. La stima dei morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia, con migliaia di feriti.Le proteste videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. Il simbolo forse più noto della rivolta è il Rivoltoso Sconosciuto, ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La protesta di piazza Tienanmen (in cinese: - Tiananmén shìjiànP) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminato nel cosiddetto massacro di piazza Tienanmen (in cinese: - Tian'anmén dà túshaP), quando l'esercito cinese aprì il fuoco contro i dimostranti con fucili d'assalto e carri armati. La stima dei morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia, con migliaia di feriti.Le proteste videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. Il simbolo forse più noto della rivolta è il Rivoltoso Sconosciuto, ... proteste f pl femminile plurale di protesta Sillabazione pro | tè | ste Etimologia / Derivazione vedi protesta Altre Definizioni con proteste; fanno; scontenti; Le avanza chi reclama; Fanno molto a favore dei meno abbienti; Fanno parte della famiglia; Mobili di cui i Giapponesi fanno spesso a meno; Serpeggia tra gli scontenti; Dagli scontenti se ne leva uno di protesta;

La risposta a Le fanno gli scontenti

PROTESTE

P

R

O

T

E

S

T

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Le fanno gli scontenti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.