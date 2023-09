Possono finire al frantoio o in salamoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono finire al frantoio o in salamoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OLIVE

Significato/Curiosita : Possono finire al frantoio o in salamoia

E ripieno di carni miste, carciofi, favette fresche, piselli, olive in salamoia snocciolate e pomodori secchi. la prima edizione si è svolta nel 2000... Vedi oliva (disambigua). disambiguazione – "olive" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olive (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

