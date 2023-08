La rilasciano i cerotti per smettere di fumare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La rilasciano i cerotti per smettere di fumare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICOTINA

Significato/Curiosita : La rilasciano i cerotti per smettere di fumare

Disambiguazione – se stai cercando il film del 2003, vedi nicotina (film). la nicotina è un composto organico, un alcaloide parasimpaticomimetico tossico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

