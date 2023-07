Slittamento in curva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Slittamento in curva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DERAPATA

Significato/Curiosità : Slittamento in curva

La derapata, conosciuta anche come slittamento in curva, è una tecnica di guida in cui il veicolo perde aderenza e gli pneumatici scivolano lateralmente durante una curva. Questo fenomeno si verifica quando la velocità o la forza laterale superano la capacità di aderenza dei pneumatici. Durante una derapata controllata, il guidatore controlla il veicolo per mantenere il controllo e il tracciamento desiderato. È una tecnica utilizzata spesso in competizioni automobilistiche come il drifting, dove gli atleti cercano di eseguire derapate artistiche e controllate per scopi spettacolari. Tuttavia, è importante notare che la derapata in condizioni normali di guida stradale può essere pericolosa e non è consigliata per il guidatore medio.

Altre risposte alla domanda : Slittamento in curva : slittamento; curva; Il pericoloso slittamento laterale di un automobile; Finisce sempre con una curva ; Piegati curva ti; L incurva mento a concavità della colonna vertebrale; Punti più alti di una curva ; La punta ricurva dello sci;

Cerca altre Definizioni