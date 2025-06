Una curva in cui si perde aderenza alla strada nei cruciverba: la soluzione è Derapata

Home / Soluzioni Cruciverba / Una curva in cui si perde aderenza alla strada

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una curva in cui si perde aderenza alla strada' è 'Derapata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DERAPATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Derapata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Derapata? La derapata è una manovra di guida estrema utilizzata soprattutto nel drifting, in cui si perde aderenza alle ruote posteriori facendo scivolare l'auto lateralmente. È una tecnica spettacolare e rischiosa, spesso vista nelle competizioni automobilistiche o nei video di stunt. Imparare a controllarla richiede abilità e precisione, ma rappresenta anche un simbolo di stile e maestria al volante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Slittamento in curvaEdifici in cui si osserva l ordineIl male di cui ci si consola facilmentePianta da cui si ricava una polvere insetticida

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Una curva in cui si perde aderenza alla strada" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

T S E N T A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STATINE" STATINE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.