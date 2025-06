Una sbandata del pilota esperto nei cruciverba: la soluzione è Derapata

DERAPATA

Curiosità e Significato di Derapata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Derapata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Derapata.

Perché la soluzione è Derapata? Derapata è il termine usato per descrivere una perdita di controllo momentanea del veicolo, spesso causata da una manovra brusca o da una sbandata. È comune nel motociclismo e nel motorsport, dove il pilota scivola lateralmente sulla strada o sulla pista. In definitiva, rappresenta quel momento in cui l’esperto, senza perdere il controllo, si lascia sfuggire leggermente, regalando emozione e spettacolo.

Come si scrive la soluzione Derapata

Hai trovato la definizione "Una sbandata del pilota esperto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

