ASINTOTO

Curiosità e Significato di "Asintoto"

Un asintoto è una retta che rappresenta il comportamento di una curva quando si avvicina all'infinito. La curva può avvicinarsi sempre di più a questa retta senza mai intersecarla, indicandone una sorta di limite nel suo sviluppo. Gli asintoti possono essere orizzontali, verticali o obliqui.

Come si scrive la soluzione: Asintoto

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

T Torino

O Otranto

