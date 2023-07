Servono per risolvere un quesito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per risolvere un quesito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DATI

Significato/Curiosita : Servono per risolvere un quesito

Punto finale, i quesiti vengono pre-testati una seconda volta. ogni volta, il gruppo degli autori riesamina i quesiti per risolvere i problemi emersi... in informatica, una base di dati o banca dati (in inglese database, comune anche in italiano) è una collezione di dati organizzati immagazzinata e accessibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Servono per risolvere un quesito : servono; risolvere; quesito; La room in cui si servono i pasticcini; servono per misurare; servono a far fuoco; Si dice di cose che non servono a nulla; servono per appuntare; Lo è una che crede di risolvere tutto con la forza; Problemi etici e morali difficili da risolvere ; Arriva a proposito a risolvere la situazione; È posta non per risolvere un dilemma, ma per suscitare una riflessione; La sequenza di operazioni per risolvere un problema; Gli estremi del quesito ; Un tormentoso quesito ; Ricorda un popolare quesito enigmistico; Un quesito da risolvere;

Cerca altre Definizioni