La si cerca per risolvere un problema complesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si cerca per risolvere un problema complesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUADRA

Significato/Curiosita : La si cerca per risolvere un problema complesso

Il termine problem solving (in italiano letteralmente "risoluzione di un problema") è il processo per raggiungere un obiettivo superando gli ostacoli... Onda quadra – in elettronica, segnale composto da un'alternanza regolare di due valori quadra – comune brasiliano dello stato di san paolo quadra – nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La si cerca per risolvere un problema complesso : cerca; risolvere; problema; complesso; Si ripetono nel cerca rsi; Aree in cui si cerca no i funghi; Di classe ricerca ta; Chi cerca personale legge quelli vitae lat; Offre o cerca qualcosa su giornali e bacheche; Problemi da risolvere ; Servono per risolvere un quesito; Lo è una che crede di risolvere tutto con la forza; Problemi etici e morali difficili da risolvere ; Arriva a proposito a risolvere la situazione; In fondo al problema ; Rinviare ad altri un problema ; Ruvidità problema ; Un elemento del problema ; Elemento del problema ; Località inglese con un complesso megalitico; complesso vocale; Il complesso della produzione d un autore; complesso di suonatori; Il complesso delle norme emanate dalla Chiesa;

Cerca altre Definizioni