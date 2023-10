Un quesito posto agli elettori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quesito posto agli elettori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : REFERENDARIO

Significato/Curiosita : Un quesito posto agli elettori

25 209 425 elettori, soglia poi superata con il totale del 54,81% (primo quesito), 54,82% (secondo quesito), 54,79% (terzo quesito) e 54,78% (quarto quesito) degli... 25 209 425, soglia poi superata con il totale del 54,81% (primo), 54,82% (secondo), 54,79% (terzo) e 54,78% (quarto) degli... Il referendario (in latino referendarius, da referenda, gerundivo del verbo referre, 'riferire') era nel tardo Impero romano e poi nell'Impero bizantino un funzionario incaricato di esaminare le suppliche dei cittadini, riferire all'Imperatore e trasmettere ai giudici le sue decisioni al riguardo, oltre a svolgere altri compiti di segreteria. Il titolo di referendario è attribuito, in certi ordinamenti, a taluni funzionari, spesso giudici o loro collaboratori. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un quesito posto agli elettori : quesito; posto; elettori; Servono per risolvere un quesito ; Gli estremi del quesito ; Un tormentoso quesito ; Ricorda un popolare quesito enigmistico; Un quesito da risolvere; Un posto per l invitato; I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio; Quando è perfetto tutto è al suo posto ; Chi è in d attesa aspetta il posto ; posto per mummie; Sono uguali negli elettori ; Raccoglie i voti degli elettori ; Confermati dagli elettori ; Vi sono chiamati gli elettori ; Gli elettori le hanno uguali;

Cerca altre Definizioni