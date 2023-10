Un modo per risolvere i problemi logici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo per risolvere i problemi logici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PENSIERO LATERALE

Significato/Curiosita : Un modo per risolvere i problemi logici

logici paradossali sono fra quelli più interessanti per i logici (se non addirittura per i filosofi), in quanto illustrano i possibili modi in cui un... paradossali sono fra quelli più interessanti(se non addiritturafilosofi), in quanto illustranopossibili modi in cui... Con il termine pensiero laterale, coniato dallo psicologo maltese Edward De Bono, si intende una modalità di risoluzione di problemi logici (problem solving) che prevede un approccio particolare, ovvero l'osservazione del problema da diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un modo per risolvere i problemi logici : modo; risolvere; problemi; logici; Un modo di smerciare di nascosto; Mandare via in malo modo ; modo di cucinare l uovo; Si sceglie in modo che s intoni al vestito; Un gustoso modo di preparare le cozze; risolvere screzi e divergenze; La si cerca per risolvere un problema complesso; Problemi da risolvere ; Servono per risolvere un quesito; Lo è una che crede di risolvere tutto con la forza; Avvocato esperto in problemi coniugali; Enciclica di Paolo VI sui problemi del controllo delle nascite; Non hanno problemi di linea; Crea molti problemi spina nel; Caratterizzati da problemi psicofisici o sociali; Gravato di errori logici e imprecisioni; Collegamenti logici ; Caratterizza i ragionamenti logici ;

Cerca altre Definizioni