C è quella tessile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella tessile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIBRA

La "fibra" è un termine che si riferisce a un elemento fondamentale nel settore tessile. Si tratta di una sostanza filiforme di origine naturale o sintetica che viene utilizzata per produrre tessuti. Le fibre naturali possono provenire da piante, come il cotone e il lino, o da animali, come la lana e la seta. Le fibre sintetiche, invece, sono prodotte chimicamente, come il poliestere e il nylon. Le fibre tessili sono fondamentali per la creazione di tessuti di diversi tipi, offrendo caratteristiche come la resistenza, la morbidezza, la traspirabilità e l'elasticità. Sono utilizzate in molteplici settori, dall'abbigliamento all'arredamento, fornendo la base per la creazione di capi di alta qualità e confortevoli.

Altre risposte alla domanda : C è quella tessile : quella; tessile; È vasta quella dei fatti sensazionali; Ravel compose quella per un infanta defunta; quella cardiaca è un area nel torace; quella di Hudson è in Canada; quella napoletana è un genere teatrale; Che hanno l aspetto di una pregiata fibra tessile ; Un azienda tessile ; Liscio come una fibra tessile finissima; Liberare una fibra tessile dalle impurità; Una lavorazione tessile come il macramè;

