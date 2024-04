La Soluzione ♚ Era una fibra tessile poliestere

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Era una fibra tessile poliestere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TERITAL

Curiosità su Era una fibra tessile poliestere: La fibra tessile è l'insieme dei prodotti fibrosi che, per la loro struttura, altezza, resistenza ed elasticità, hanno la proprietà di unirsi, attraverso... Terital, o Terilene, è un marchio commerciale della Rhodiatoce (società controllata dalla Montecatini) per commercializzare le proprie fibre poliesteri, prodotte nello stabilimento di Casoria, tanto sotto forma di filo continuo che di fiocco. In genere le applicazioni erano nel sistema laniero mescolato a lana nella misura del 50% e nel sistema cotoniero nella misura del 65% Terital e 35% cotone. L'azienda per molti anni difese il Terital come marchio di qualità, mettendo anche un tracciante per riconoscerlo dagli altri poliesteri. La denominazione Terital seguì le vicende della Rhodiatoce quando, nel 1966, quest'ultima entrò nel gruppo ...

