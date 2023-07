La moneta dell Ungheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moneta dell Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIORINO

Significato/Curiosità : La moneta dell Ungheria

Il fiorino è la moneta ufficiale dell'Ungheria. Essa ha una lunga storia che risale al Medioevo, ed è stata utilizzata in diverse forme nel corso dei secoli. Il fiorino ungherese è noto per le sue diverse denominazioni e caratteristiche distintive, come il disegno del leggendario re Santo Stefano, fondatore dello Stato ungherese. Oggi, il fiorino è utilizzato come valuta corrente in Ungheria, con il codice ISO HUF. È utilizzato per transazioni commerciali e finanziarie all'interno del paese, mentre l'euro è ancora ampiamente accettato per il commercio internazionale e il turismo.

