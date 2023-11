Native dell Ungheria

L'ungherese o magiaro (magiàro, màgiaro; nomemagyar nyelv) è una lingua del ceppo ugro-finnico parlata in. al 2022, è parlata da 12,6 milioni di...

I magiari o ungari sono un gruppo etnico e linguistico di origine ugrica: in questo senso il termine può essere sinonimo di ungheresi; quest'ultimo termine è usato per periodi storici successivi alla creazione dello stato ungherese e quindi anche per l'attuale popolazione europea.