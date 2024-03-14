Si spende a Budapest

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si spende a Budapest' è 'Fiorino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIORINO

Perché la soluzione è Fiorino? Il fiorino è una moneta storica che ha avuto un ruolo importante nell'economia di Budapest. Utilizzata in passato come valuta ufficiale, il suo nome richiama le origini italiane e la diffusione nel centro Europa. A Budapest, si poteva spendere il fiorino nei mercati e nelle attività commerciali, rappresentando un simbolo di scambi e di prosperità. La sua presenza nelle transazioni quotidiane testimonia un legame tra diverse culture e periodi storici, rendendo il fiorino un elemento significativo della città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si spende a Budapest". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si spende a Budapest nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fiorino

La soluzione associata alla definizione "Si spende a Budapest" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si spende a Budapest" conferma che la soluzione 'Fiorino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fiorino

F Firenze I Imola O Otranto R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si spende a Budapest" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiorino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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