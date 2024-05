La Soluzione ♚ La moneta dell Etiopia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BIRR . Ecco la soluzione verificata per la definizione La moneta dell Etiopia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La moneta dell etiopia: Argomento in dettaglio: guerra civile in etiopia, derg, repubblica democratica popolare d'etiopia e terrore rosso (etiopia). il 12 settembre del 1974 un colpo... Il birr (in amarico ) è la valuta monetaria dell'Etiopia. La moneta attuale, che fu introdotta al termine della seconda guerra mondiale nel 1945 con il nome inglese di dollar (dollaro), dal 1976 è stata ridenominata in lingua amarica birr. Da notare che anche la moneta precedentemente usata in Etiopia, il Tallero di Maria Teresa, usato fino all'occupazione da parte dell'Italia avvenuta nel 1936, era chiamato in lingua locale con il termine birr. Il codice ISO 4217 del birr etiope è ETB ed il suo valore si aggira sui 5-6 centesimi di euro. Ecco perché è difficile trovare monete, mentre è più utilizzata la cartamoneta. Fino al 1997 il birr ...

Altre Definizioni con birr; moneta; etiopia;