Misura lineare - Cruciverba

Soluzione 26 lettere : METRO - CHILOMETRO - DECAMETRO

Significato/Curiosita : Misura lineare

Superficiale lineare. queste grandezze sono strettamente correlate. quella volumetrica si misura per i materiali liquidi e solidi isotropi, quella lineare si misura... A 1 decametro quadrato (ovvero 100 metri quadrati) o 0,0001 chilometri quadrati, cioè all'area di un quadrato con lato lungo 10 metri (1 decametro). non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

