La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un unità di lunghezza' è 'Metro'.

METRO

Curiosità e Significato di Metro

Hai risolto il cruciverba con Metro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Metro.

Perché la soluzione è Metro? Il metro è l'unità di misura della lunghezza più conosciuta e utilizzata nel sistema internazionale. Definito come la distanza che percorre la luce nel vuoto in un intervallo di tempo molto breve, rappresenta uno standard preciso per misurare lunghezze in tutto il mondo. È fondamentale in scienza, tecnologia e vita quotidiana, garantendo uniformità e affidabilità nelle misurazioni.

Come si scrive la soluzione Metro

Non riesci a risolvere la definizione "Un unità di lunghezza"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

