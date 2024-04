La Soluzione ♚ Rappresentare concretamente e con efficacia La definizione e la soluzione di 9 lettere: Rappresentare concretamente e con efficacia. INCARNARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Rappresentare concretamente e con efficacia: Forme e stati d'animo ludici: in tale "dualità-unità" di cultura e gioco, gioco è il fatto primario, oggettivo, percepibile, determinabile concretamente; mentre... Yokozuna () è il massimo grado che può essere raggiunto da un lottatore professionista di Sumo. In particolare si tratta del grado più alto del makuuchi () o makunouchi (), all'interno della tenda, ovvero la massima divisione professionistica del sumo (la maggiore, sopra juryo () alla quale può appartenere un lottatore del grado di sekitori ()). Il termine significa letteralmente "corda orizzontale" e deriva dal simbolo più ... Altre Definizioni con incarnare; rappresentare; concretamente; efficacia; Rappresentare al vivo; Essere la personificazione di qualcosa; Il solido utilizzato per rappresentare la Terra; Rimedio di pronta efficacia; Rilevanza efficacia;

La risposta a Rappresentare concretamente e con efficacia

INCARNARE

I

N

C

A

R

N

A

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Rappresentare concretamente e con efficacia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.