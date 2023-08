Elementi verticali che separano gli ambienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elementi verticali che separano gli ambienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARETI

Significato/Curiosita : Elementi verticali che separano gli ambienti

Allo stesso tempo elementi quali la natura, la luce e l'aria tenendo conto dei bisogni umani in una relazione equilibrata tra elementi che non risulta mai... Cui lui risiede pareti, renato in autori vari (a cura di gino castaldo), dizionario della canzone italiana, ed. curcio, 1990 pareti, renato in eddy anselmi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Elementi verticali che separano gli ambienti : elementi; verticali; separano; ambienti; elementi decorativi corinzi ionici o dorici; Infilare con difficoltà fra diversi elementi ; Insiemi di elementi che coprono gli uccelli; Piani costituiti da placche o elementi piatti; Diviso in due elementi a loro volta unitari; Un gradino delle scale verticali ; Strutture architettoniche verticali portanti; Sostegni verticali per cinture; Effettuano trasporti verticali ; Tessuto con righe verticali ; Distanze che separano due elementi; Le separano R ed S; Stacci che nei mulini separano la farina dalla crusca; Si separano con l elettrolisi; separano l Europa dall Asia; Ampi ambienti da passeggio per croceristi fra; Gli ambienti inutili dell abitazione; ambienti domestici molto ampi; Gas per disinfettare gli ambienti ; ambienti interni di grosse dimensioni;

Cerca altre Definizioni