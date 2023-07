Ecologico trattamento delle acque reflue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ecologico trattamento delle acque reflue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : FITODEPURAZIONE

Significato/Curiosità : Ecologico trattamento delle acque reflue

La fitodepurazione è un metodo ecologico di trattamento delle acque reflue che sfrutta piante e microorganismi per purificare l'acqua in modo naturale. Questo processo avviene in un sistema artificiale chiamato "fitodepuratore" o "laghetto di fitodepurazione". Le acque reflue vengono convogliate in questi laghetti, dove le piante acquatiche come canne, giunchi e ninfee assorbono i nutrienti e le sostanze inquinanti presenti nell'acqua. I microorganismi presenti nel substrato delle radici delle piante decompongono e metabolizzano i contaminanti. Il risultato è un'acqua trattata, priva di inquinanti, che può essere reinserita nell'ambiente o riutilizzata per scopi non potabili, contribuendo così alla conservazione delle risorse idriche e all'ecosistema locale. La fitodepurazione è un'alternativa sostenibile e a basso impatto ambientale rispetto ai tradizionali metodi di trattamento delle acque reflue.

Altre risposte alla domanda : Ecologico trattamento delle acque reflue : ecologico; trattamento; delle; acque; reflue; Oggi viene chiamato operatore ecologico ; Un sacchetto ecologico ; Lo è il detersivo ecologico ; Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente; Alterare l equilibrio ecologico ; trattamento termico per metalli e leghe; trattamento sanitario obbligatorio in tre lettere; trattamento per riattivare le funzioni dei muscoli; Un trattamento freudiano; Cattivo e ingiusto trattamento ; Alto passo delle Dolomiti; Il pittore delle Ninfee; Da essi escono gli zampilli delle balene; Muscoli delle mandibole; La figura retorica che consiste nell omissione delle congiunzioni; Protozoi da acque stagnanti; Navigò in acque piovane; Jacque s cantautore belga degli Anni 60; Le acque in un libro di Patricia Highsmith; Logorata dalle acque ; Smaltiscono le acque reflue ;

Cerca altre Definizioni