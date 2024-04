La definizione e la soluzione di 14 lettere: Lo è un detersivo ecologico. BIODEGRADABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In chimica ambientale, la biodegradazione è la degradazione di un composto (a prescindere che sia di origine naturale o sintetico) attraverso processi enzimatici, in genere per azione di microrganismi quali batteri e funghi. Un materiale che è suscettibile di attacco enzimatico è detto biodegradabile. La biodegradazione interessa i composti a base di carbonio a basso stato di ossidazione, studiati dalla chimica organica. La biodegradazione, se è completa, porta il carbonio organico del composto a carbonio inorganico, studiato dalla chimica inorganica. In questo caso si parla di biodegradazione ultima, in quanto i prodotti finali di tale ...

biodegradabile m e f sing (pl.: biodegradabili)

(ecologia) (chimica) (di) sostanza in grado di essere decomposta da batteri saprofiti

Sillabazione

bio | de | gra | dà | bi | le

Etimologia / Derivazione

da bio- e degradabile