Città fra Reggio Emilia e Bologna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città fra Reggio Emilia e Bologna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MODENA

Significato/Curiosità : Città fra Reggio Emilia e Bologna

Questa città è situata in un incantevole tratto di territorio tra Reggio Emilia e Bologna o Modena. Con una posizione geografica privilegiata, gode di un'eccellente connessione con queste importanti città italiane. Caratterizzata da un affascinante mix di tradizione e modernità, offre un ambiente ideale per i residenti e i visitatori. I suoi pittoreschi paesaggi rurali sono punteggiati da antichi borghi e imponenti castelli, mentre il cuore urbano vibra di vitalità con le sue strade accoglienti, mercati vivaci e una vivace scena culturale. La cucina locale è rinomata, con deliziosi piatti regionali e vini pregiati. Questa città incantevole è una gemma da scoprire per coloro che desiderano immergersi nella bellezza e nell'autentica cultura italiana.

Altre risposte alla domanda : Città fra Reggio Emilia e Bologna : città; reggio; emilia; bologna; La città con la Piazza Rossa; È la città più popolosa sul mar Baltico; Una città dell Anconetano; I cittadini alabardati; città industriale del Belgio; Uno di reggio o di Cosenza; Sigla di reggio Calabria; Greggio a Paris; Vi si disputa lo spareggio ; Ionica: è in provincia di reggio Calabria; La più alta vetta dell Appennino tosco-emilia no; Primo piatto emilia no; I cittadini che ospitano il Gran Premio dell emilia -Romagna; Città dell emilia -Romagna nota per il prosciutto; Località emilia na che fu signoria dei Pio; Richiamava a bologna numerosi appassionati di automobilismo; La grande di bologna ; Borgo il rione di bologna sede della Ducati; La Marconi vicino a bologna ; Cosi è chiamata bologna ;

Cerca altre Definizioni