L autodromo per il gp dell emilia romagna: il gran premio dell'emilia-romagna è una gara automobilistica che si svolge in formula 1 dal 2020, all'autodromo enzo e dino ferrari di imola, nell'omonima... Curiosità su: il gran premio dell'emilia-romagna è una gara automobilistica che si svolge in formula 1 dal 2020, all'autodromo enzo e dino ferrari di imola, nell'omonima... Imola (Jomla in romagnolo) è un comune italiano di 68 987 abitanti facente parte amministrativamente della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. La città è una delle "Sette Sorelle" di Romagna. È il maggior comune della città metropolitana per estensione e il secondo per numero di abitanti, dopo Bologna. È sede amministrativa del Nuovo Circondario Imolese. Italiano Aggettivo imolese (pl.: imolesi) che riguarda Imola, località della Romagna Sostantivo imolese abitante di Imola dialetto di Imola Sillabazione i | mo | lè | se Etimologia / Derivazione Da Imola

Altre risposte : imola; autodromo; emilia; romagna;