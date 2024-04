La definizione e la soluzione di 11 lettere: Una specialità della cucina dell Emilia Romagna. ZUPPA DI RANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: La cucina bolognese è l'espressione dell'arte culinaria del territorio bolognese. Nella cultura popolare la città di Bologna è conosciuta anche come Bologna la grassa, perché la cucina ha da sempre una forte tradizione nelle abitudini locali. Le numerose ricette di origine bolognese, diffuse in tutto il mondo come eccellenze della cucina italiana (ad esempio il ragù), unite al fatto che in città proliferano le attività commerciali collegate al cibo, hanno spesso condotto la stampa a definire Bologna come "la città del cibo".

intridere (vai alla coniugazione)

detto di sostanza solida e solubile ridotta generalmente in polvere o in granuli, immergere in un fluido fino al completo assorbimento per poterla impastare Comare Venera, tutta pettinata, e colle mani intrise di farina, che s'era messa apposta ad impastare il pane, per far veder che non le importava più d'andare al convito dei Malavoglia, rispondeva:

- Avete voluto la Piedipapera tenetevela! O lei o io! Tutte e due al mondo non possiamo starci. (Giovanni Verga, I Malavoglia) (per estensione) impregnare o spandere uniformemente di liquido o di sostanza viscosa tuffando, intingendo, bagnando o, più raramente, spalmando senza lesinare l'espressione fare la scarpetta significa intridere avidamente il pane nella zuppa che è rimasta sul fondo del piatto, onde soddisfare la propria ghiottoneria e facilitare il lavoro alla lavapiatti

fare la scarpetta Marco intride i capelli di gel per ottenere l'effetto bagnato

Lo colse con un sasso, e a lui pel naso / Stillò il cervello e il suol di sangue intrise. (Giacomo Leopardi, La guerra dei topi e delle rane, Poema) (senso figurato) saturare, permeare, rendere colmo della presenza di qualcosa Come è venusto, aitante, intriso di antichità e di nudità il Canova! (Giovanni Faldella, Un viaggio a Roma senza vedere il Papa)

Sillabazione

in | trì | de | re

Etimologia / Derivazione

dal tema del latino intritus, participio passato di interere (vedi intero), propriamente "triturare"

Parole derivate

intriso

Sinonimi