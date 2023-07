Nell orchestra sono formati da legni e ottoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell orchestra sono formati da legni e ottoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIATI

Significato/Curiosita : Nell orchestra sono formati da legni e ottoni

Se stai cercando altri significati, vedi orchestra (disambigua). il termine orchestra nell'antica grecia e a roma designava il luogo (alla base della... La sezione fiati, nel linguaggio della musica moderna, indica la sezione di un gruppo musicale, composta da strumenti a fiato, quasi sempre composta da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

