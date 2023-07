Donna che viaggia verso i 100 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna che viaggia verso i 100. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NONAGENARIA

Significato/Curiosità : Donna che viaggia verso i 100

Una nonagenaria è una donna che ha raggiunto o superato i novant'anni di età. Essere nonagenaria è un traguardo significativo, segnato da una lunga vita vissuta con esperienze, sfide e opportunità. Le nonagenarie possono essere fonte di saggezza e ispirazione, avendo vissuto attraverso diversi decenni di storia e cambiamenti sociali. Molti di loro hanno affrontato momenti di gioia e di difficoltà, dimostrando resilienza e forza interiore. La loro esperienza e la loro prospettiva possono essere preziose per le generazioni più giovani, e rappresentano un ricordo tangibile della storia e dell'evoluzione della società nel corso degli anni.

