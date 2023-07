Con Valvasone forma un comune friulano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con Valvasone forma un comune friulano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARZENE

Significato/Curiosità : Con Valvasone forma un comune friulano

Arzene è un comune friulano situato nella provincia di Pordenone, Italia. È noto per essere un comune doppio, condividendo alcuni aspetti dell'amministrazione con il comune di Valvasone. Questo particolare assetto amministrativo è chiamato "comune sparso". La caratteristica distintiva di Arzene è la sua posizione geografica, situata tra le province di Pordenone e Udine. Il comune è circondato da suggestivi paesaggi collinari e campagne, con tradizioni culturali e culinarie tipiche della regione friulana. Arzene e Valvasone insieme formano un'interessante realtà territoriale e amministrativa, mantenendo le proprie peculiarità e il legame con la ricca storia e cultura del Friuli.

