Le cariatidi a forma di uomo

Home / Soluzioni Cruciverba / Le cariatidi a forma di uomo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le cariatidi a forma di uomo' è 'Telamoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELAMONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le cariatidi a forma di uomo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le cariatidi a forma di uomo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Telamoni? I telamoni sono figure scolpite o scolpite a forma di uomini, utilizzate come supporto architettonico per sostenerne il peso. Spesso inseriti in edifici antichi, rappresentano figure robuste e imponenti che sostengono strutture come frontoni o balconi. Questi elementi decorativi combinano funzionalità e arte, rendendo l'edificio più maestoso e solenne. La loro presenza richiama l'arte classica e l'ingegneria dell'antichità, lasciando un'impronta di forza e stabil

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le cariatidi a forma di uomo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Telamoni

Quando la definizione "Le cariatidi a forma di uomo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le cariatidi a forma di uomo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Telamoni:

T Torino E Empoli L Livorno A Ancona M Milano O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le cariatidi a forma di uomo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le cariatidi che raffigurano un uomoUn esercizio da uomo-serpenteUomo capra della mitologiaLa forma del cartello stradale STOPForma di governo riservata ai nobili