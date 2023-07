È simile alla giara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile alla giara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORCIO

Significato/Curiosità : È simile alla giara

La giara o l'orcio sono contenitori utilizzati per conservare liquidi o cibi. Sono solitamente di forma cilindrica o globulare, con una larga apertura superiore e un collo più stretto. Sia la giara che l'orcio sono realizzati solitamente in materiali come ceramica, vetro o terracotta. Entrambi hanno lo scopo di mantenere il contenuto fresco e protetto dagli agenti esterni come luce, aria o umidità. La differenza principale tra i due è che l'orcio ha spesso un coperchio o una chiusura ermetica per sigillare il contenuto, mentre la giara può essere aperta senza una chiusura ermetica. Entrambi i contenitori sono stati utilizzati nel corso dei secoli per la conservazione di alimenti come olio, vino, miele o conserve.

Altre risposte alla domanda : È simile alla giara : simile; alla; giara; simile al primo alimento; È simile al toporagno; Dall aspetto e consistenza simile a pecore; È simile al dittongo; Una retta che non incontra mai un altra simile ; Relativo alla riunione indetta dal vescovo; Svincolare merci alla frontiera; In confidenza alla latina; Si guarda spesso alla sera; Dieci alla rovescia; Magiara ; Località magiara ; Lo è per esempio la giara di Gesturi in Sardegna;

Cerca altre Definizioni