Recipiente di coccio per l olio nei cruciverba: la soluzione è Orcio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Recipiente di coccio per l olio' è 'Orcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORCIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Orcio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Orcio.

Perché la soluzione è Orcio? L'orcio è un tradizionale recipiente di terracotta usato in Italia per conservare e versare l'olio, spesso di forma rotonda e con un beccuccio. Questo oggetto artigianale rappresenta un esempio di antica cultura culinaria, ideale per mantenere l'olio fresco e a portata di mano. Un simbolo di semplicità e tradizione nella cucina italiana.

La definizione "Recipiente di coccio per l olio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

