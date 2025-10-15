Recipiente di coccio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Recipiente di coccio' è 'Orcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORCIO

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Perché la soluzione è Orcio? Un orcio è un contenitore di coccio usato spesso per conservare acqua, vino o altri liquidi. La sua forma robusta e il materiale naturale lo rendono ideale per tenere freschi i liquidi o per conservare alimenti. L’orcio si distingue per la sua semplicità e durabilità, caratteristiche che lo rendono un oggetto pratico e resistente nel tempo. È un esempio di come i materiali tradizionali siano ancora utili nella vita quotidiana.

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Recipiente di coccio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orcio

Quando la definizione "Recipiente di coccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orcio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Recipiente di coccio

Recipiente di coccio Risposta: ORCIO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto R Roma C Como I Imola O Otranto

La soluzione 'Orcio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Recipiente di coccio". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.