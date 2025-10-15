Recipiente di coccio
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Recipiente di coccio' è 'Orcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ORCIO
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Perché la soluzione è Orcio? Un orcio è un contenitore di coccio usato spesso per conservare acqua, vino o altri liquidi. La sua forma robusta e il materiale naturale lo rendono ideale per tenere freschi i liquidi o per conservare alimenti. L’orcio si distingue per la sua semplicità e durabilità, caratteristiche che lo rendono un oggetto pratico e resistente nel tempo. È un esempio di come i materiali tradizionali siano ancora utili nella vita quotidiana.
Recipiente di coccio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orcio
Quando la definizione "Recipiente di coccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orcio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Recipiente di coccio
- Risposta: ORCIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Orcio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Recipiente di coccio". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un recipiente di coccio per olio Panciuto recipiente di coccio Recipiente di coccio per l olio Recipiente dei barbieri Il recipiente per la sabbia o la farina
Altre definizioni collegate
Con recipiente: Un recipiente da piccolo bucato
Con coccio: P + vasi di coccio simili alle giare