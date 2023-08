Accogliere in casa propria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accogliere in casa propria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSPITARE

Significato/Curiosita : Accogliere in casa propria

Richieste dei coniugi kaufmann, che desideravano una casa particolarmente ampia per accogliere i loro vari amici, nonché camere da letto separate più... Stata capitale mondiale del nuoto nel 1994 e nel 2009, roma è tornata ad ospitare una grande manifestazione natatoria con i campionati europei delle discipline... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

