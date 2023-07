È più abbondante in montagna che in pianura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È più abbondante in montagna che in pianura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEVE

Significato/Curiosità : È più abbondante in montagna che in pianura

La neve è un fenomeno meteorologico che può essere più abbondante in montagna rispetto alle aree pianeggianti. A causa delle altezze elevate, le montagne tendono ad attirare masse d'aria umida che si alzano e si raffreddano, creando condizioni favorevoli alla formazione della neve. Inoltre, le montagne spesso creano barriere fisiche che bloccano i venti, permettendo alle masse d'aria di sollevare più umidità e generare precipitazioni nevose. Al contrario, le pianure sono generalmente meno soggette a questi processi a causa della loro altitudine inferiore e della mancanza di ostacoli topografici. Pertanto, la neve tende ad essere più abbondante in montagna rispetto alle zone pianeggianti.

