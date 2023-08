Fiotto flusso abbondante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiotto flusso abbondante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROFLUVIO

Significato/Curiosita : Fiotto flusso abbondante

Arterioso fuoriesce dalla ferita a fiotti, con un flusso alternante. la quantità di sangue persa può essere abbondante e si possono perdere rapidamente... Statunitensi non è ancora formattata secondo gli standard. commento: profluvio di overlink. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fiotto flusso abbondante : fiotto; flusso; abbondante; Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua; Il riflusso di un onda; Cuoce l arrosto in modo omogeneo anche con l afflusso di aria calda; flusso di dati audio video da un server a più destinatari tramite una rete telematica; Regola il flusso dell acqua; È più abbondante in montagna che in pianura; abbondante copioso; Pranzo abbondante e solenne; Notevolmente ricco abbondante ; Un espressione grammaticalmente sovrabbondante ;

