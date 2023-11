La definizione e la soluzione di: La pianura argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La pianura argentina

Dal quechua e significa "pianura", in particolare pianura tra le montagne. gli spagnoli ripresero il termine per indicare la regione pianeggiante priva... Il termine pampa (dalla parola quechua che significa "pianura") si riferisce alle vaste pianure fertili (le maggiormente coltivabili della regione, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

pianura del Sudamerica; Si accendevano spesso in pianura Padana; Quello delle Puglie costituisce la maggiore pianura meridionale; Una pianura fra i monti; La vasta regione divisa fra il Cile e l argentina ; Victoria scrittrice argentina ; Poco argentina ; Porto dell argentina ;

