La piazza centrale delle città dell antica Grecia - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : AGORÀ

Significato/Curiosità : La piazza centrale delle città dell antica Grecia

L'agorà, piazza centrale delle città dell'antica Grecia, era un luogo di incontro sociale, politico ed economico. Circondata da portici, ospitava mercati, tribunali e aree per assemblee pubbliche. Era il centro delle attività cittadine, dove i cittadini si riunivano per discutere di politica, commerciare, ascoltare filosofi e partecipare a eventi culturali. L'agorà rappresentava il cuore pulsante della vita cittadina, caratterizzata dalla democrazia e dall'interazione sociale. Era un simbolo di identità e orgoglio cittadino, nonché un luogo di scambio di idee e di formazione dell'opinione pubblica.

