La piazza per le adunanze nell antica Atene nei cruciverba: la soluzione è Agorà

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La piazza per le adunanze nell antica Atene' è 'Agorà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGORÀ

Curiosità e Significato di Agorà

Vuoi sapere di più su Agorà? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Agorà.

Perché la soluzione è Agorà? L'agorà nell'antica Atene era il cuore della vita pubblica e sociale, una grande piazza dove cittadini si riunivano per discutere questioni politiche, commerciali e culturali. Funzionava come spazio di incontro, confronto e scambio di idee, essenziale per la democrazia ateniese. Oggi, il termine richiama un luogo di aggregazione e discussione, simbolo di partecipazione collettiva. Un vero e proprio centro pulsante della vita civica.

Come si scrive la soluzione Agorà

Non riesci a risolvere la definizione "La piazza per le adunanze nell antica Atene"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

G Genova

O Otranto

R Roma

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T C A P R A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCARPATA" SCARPATA

